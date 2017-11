Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para São Paulo!

Vivem na capital muitos imigrantes vindos de todos os continentes, entre eles, africanos oriundos do Senegal, Angola, Nigéria e outras nações africanas. Em sua maioria, moram nas ruas da região central da cidade, onde localiza-se o restaurante Biyou’z , o paraíso da culinária africana e seus sabores.

Ouça aqui o que rolou!



Curtiu?

Então fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!