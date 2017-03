Harry Styles divulga capa de seu primeiro single solo

Socorro! É oficial: Harry Styles vai iniciar sua carreira solo!

Com a pausa do One Direction, o cantor resolveu investir o tempo livre em sua carreira solo, e assinou um contrato milionário com a gravadora Columbia Records para o lançamento de 3 álbuns. O primeiro será lançado ainda este ano! 😱

Depois de liberar um vídeo super misterioso avisando que lançaria seu 1º single solo e revelar a data de lançamento para o dia 7 de abril, Harry Styles divulgou a capa de “Sign Of The Times”. Na imagem ele aparece dentro d’água, de costas, numa vibe toda misteriosa!

Segundo uma publicação, o álbum solo de Harry Styles terá músicas com influência do rock britânico de 1970, como Queen e David Bowie. E além de compor todas as faixas, ele trabalha com uma galera da pesada: Ryan Tedder do OneRepublic , Daid do Snow Patrol, Meghan Trainor, Kodaline, Max Martin, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, e muito mais. Alguma dúvida de que esse álbum será maravilhoso? 😍

E parece que logo logo poderemos ouvir o disco completo: segundo o Hits Daily Double, haverá um curto espaço de tempo entre o lançamento do primeiro single e do álbum. O-M-G!

Tem mais: no dia 15 de abril, logo depois do lançamento de “Sign Of The Times”, Harry Styles vai apresentar a nova música no Saturday Night Live!

SOCORRO