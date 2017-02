Está chegando a segunda temporada de Stranger Things

Hoje tem novidade sobre a nova temporada de Stranger Things e sobre Denis Villeneuve ser anunciado como o diretor de Duna.



A segunda temporada de Stranger Things está chegando e David Harbour, ator que interpreta Jim Hopper na série, disse que ficou animado já com os primeiros 5 minutos do novo roteiro. Em entrevista a uma revista norte-americana Harbour disse que os roteiristas abriram o mundo de forma inédita. E os nossos tão queridos e jovens personagens vão partir em arcos e jornadas que devem demonstrar novos traços de personalidade. Stranger Things retorna com nove episódios inéditos em algum ponto de 2017. A primeira temporada completa está disponível no catálogo da Netflix.





Denis Villeneuve foi anunciado como o diretor da ficção científica “Duna”. Depois de dirigir “Blade Runner 2049”, o canadense assumiu a função de comandar a adaptação do livro, escrito por Frank Herbert e conhecido por ser uma das obras de ficção científica mais complexa de todos os tempos. Villeneuve está terminando os seus trabalhos em “Blade Runner 2049” e concorre ao Oscar na categoria de melhor diretor, por seu último filme “A Chegada”.

Essas foram as notícias de hoje.

