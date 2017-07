Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, é encontrado morto nos EUA

Por Ana Beatriz Felicio

Uma das vozes mais marcantes do rock dos últimos tempos, Chester Bennington vocalista do Linkin Park, foi encontrado morto em sua casa na Califórnia, Estados Unidos. 😔

O corpo foi encontrado hoje (20) perto das 9 da manhã, em horário local. Fontes não oficiais informam que o cantor, que tinha 41 anos, tenha se suicidado com uma corda no pescoço.

Chester era muito amigo do vocalista do Soundgarden, Chris Cornell, que também cometeu suicídio este ano. O artista já lutou durante anos contra problemas com álcool e drogas.

O cantor era casado e pai de seis filhos. Em maio deste ano, Chester lançou com o Linkin Park o álbum “One More Light”.

Só nos resta desejar força à família e solidariedade aos fãs espalhados pelo mundo. 🙏