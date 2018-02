Os cartórios vão poder emitir RGs e passaportes. Isso mesmo.

Daqui cerca de 3 meses, os cartórios brasileiros vão emitir tanto a carteira de identidade quanto o passaporte, pra agilizar o processo de entrega dos documentos.

Essa novidade é resultado de uma parceria dos cartórios com a Secretaria de Segurança do Estado, e com a Polícia Federal.

Mas, para tirar o RG e o passaporte pelo cartório, você vai precisar pagar uma taxa extra.