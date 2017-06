Artistas se juntam para ajudar vítimas do incêndio de Londres

Por: Ana Beatriz Felicio

Artistas como Rita Ora, Liam Payne, Jessie J, Robbie Williams e Louis Tomlinson lançaram uma versão de “Bridge Over Troubled Water”, clássico da dupla Simon & Garfunkel.

Todo lucro obtido com a faixa vai ser revertido pra ajudar as vítimas e familiares do incêndio na Grenfell Tower, em Londres.

Pra quem não manja, o fogo atingiu uma torre na zona oeste da cidade e matou 79 pessoas.

Além de estar nas plataformas de streaming, foi divulgado também um clipe da música, que intercala fotos do acidente com cenas dos artistas em estúdio gravando.