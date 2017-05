Ariana Grande publica carta aberta sobre atentado e promete voltar à Manchester

O atentado que aconteceu em Manchester durante o show da Ariana Grande abalou o mundo todo. 22 pessoas morreram, e mais de 50 ficaram feriadas durante a tragédia. 😢

Logo após o ocorrido, a cantora publicou um tweet dizendo que estava devastada e pedindo desculpas (mesmo sem culpa alguma):

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de maio de 2017



E nesta sexta, 26/05, Ariana publicou uma carta aberta muito emocionante aos fãs, falando sobre o atentado. No texto, Ari promete ajudar as vítimas no que for preciso e diz que pretende voltar à Manchester para passar um tempo com os fãs e fazer um show beneficente em prol das vítimas. ❤️

Ela também agradece o apoio e carinho dos fãs, pede por união e que não deixemos o ódio vencer. Ao finalizar, a cantora deixa claro que o atentado marcará sua vida para sempre.

Confira a carta na íntegra:

“Meu coração, preces e as mais profundas condolências estão com as vítimas e familiares do ataque a Manchester. Não há nada que eu ou qualquer um possa fazer para tirar a dor que vocês estão sentindo, ou fazer com que isso melhore. No entanto, eu estendo minha mão, coração e tudo que eu puder dar a vocês, caso queiram ou precisem de minha ajuda, de alguma qualquer forma.

A única coisa que podemos fazer agora é escolher como isso vai nos afetar e como vamos viver nossas vidas a partir de agora. Eu tenho pensado em meus fãs, e em todos vocês, sem parar na última semana. A forma como vocês lidaram com isso foi mais que inspiradora e me deixou ainda mais orgulhosa, vocês nem podem imaginar.

A compaixão, bondade, amor, força e singularidade que vocês mostraram nessa semana é completamente o oposto das tentativas hediondas que são necessárias para fazer tão terrível quanto o que aconteceu segunda-feira. Vocês são o oposto. Eu sinto muito pela dor e medo que vocês estão sentindo agora, e pelo trauma que vocês também devem ter passado.

Nós jamais seremos capazes de entender porque coisas assim acontecem, pois não são da nossa natureza, e é justamente por isso que não devemos recuar. Não vamos ceder ao medo, não deixaremos que isso nos divida! Não deixaremos o ódio vencer. Eu não quero continuar o resto do ano sendo incapaz de ver, dar força e trazer meu fãs para cima, da mesma forma como eles fazem comigo.

Nossa resposta a essa violência tem que ser a nossa união para nos ajudarmos, para nos amarmos mais, cantar cada vez mais alto e viver de uma maneira mais amorosa e generosa do que antes.

Eu irei retornar à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para passar um tempo com os meus fãs e realizar um show beneficente para honrar e juntar doações para as vítimas e suas famílias. Eu gostaria de agradecer aos artistas e amigos que se uniram para expressar todo o seu amor por Manchester. Eu terei detalhes para compartilhar com vocês em breve, assim que tudo for confirmado.

Desde o primeiro dia em que começamos a organizar a turnê de “Dangerous Woman”, eu disse que esse show, mais do que qualquer coisa, tinha a intenção de ser um espaço seguro para os meus fãs. Um espaço para eles escaparem, para celebrar, curar, se sentirem seguros e serem eles mesmos. Para encontrar amigos que fizeram online. Para se expressarem.

Isso não muda.

Quando você observa a platéia nos meus shows, você vê uma multidão linda, diversa, pura e feliz.

Milhares de pessoas, completamente diferentes, todas unidas por uma única razão, a música.

Música é algo que todos no mundo podem compartilhar.

Música tem o objetivo de nos curar, unir e nos fazer feliz.

Então é isso que eu vou continuar a fazer.

Nós continuaremos em homenagem aos que perdemos, aos seus conhecidos, meus fãs e todos os afetados por essa tragédia.

Eles estarão na minha mente e no meu coração todos os dias e eu vou pensar neles em tudo o que eu fizer pelo o resto da minha vida.

Ari.”

Estamos emocionados de verdade com esta carta. Ari, que ser humano incrível você é! <3