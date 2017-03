Você no Lollapalooza 2017

A Mix tem o ingresso para o Lollapalooza Brasil!

E dessa vez a gente coloca você e mais 3 amigos(as) pra assistir os dois dias do festival!

Vocês vão ver de perto: Metallica, The Chainsmokers, Tove Lo, The Strokes, The Weeknd, The XX, Two Door Cinema Club, Duran Duran e muito mais!

Pra entrar nessa, é só curtir a Mix no Facebook e compartilhar o post da promoção.

O resultado rola no dia 20 de março, durante a segunda edição do Top Mix, às 17h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!