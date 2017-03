Você está na moda?

Noite da moda no Mix Tudo dessa segunda-feira, dia 20 de março.

Tudo porque, o outono chegou! E por isso a gente queria saber se você está pronto para essa estação do ano, se está na moda.

E mandamos pra galera: Qual é sua peça favorita do guarda-roupas e por quê?

E pra nos ajudar com as dicas da moda atual, falamos diretamente com uma das maiores especialistas em moda que você respeita, a querida Rafa Gucci. Olha ela aí!



Além dela, a gente também contou com as avaliações e dicas incríveis, #sqn, do Caco Me Abana.

Ouça aqui o áudio completo do programa e saiba tudo o que rolou!

