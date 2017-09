Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Brasília!

Na última estadia na cidade, o Arthur foi conhecer o Mirante, onde é possível ver com clareza a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, o Parque da Cidade e muito mais.

Confira como foi essa viagem!



Curtiu?

Então, se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!