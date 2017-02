Star Wars: The Last Jedi terá flashback com personagem clássico

Hoje tem novidade sobre a volta de personagem clássico em Star Wars: The Last Jedi; o prejuízo do filme A Lei da Noite e sobre o novo colecionável de Power Rangers.



“Star Wars: The Last Jedi”, o próximo filme da franquia pode ter um flashback que vai trazer personagens clássicos de volta. O último rumor sobre o longa diz que em determinado momento do filme um encontro entre Han Solo e Luke Skywalker vai acontecer. Além disso, durante o treinamento de Rey mais flashbacks seriam mostrados e um deles seria sobre os Cavaleiros de Ren, ordem da qual Kylo Ren (ou Ben Solo) pertence.



O filme “A Lei da Noite”, dirigido, produzido, escrito e estrelado por Ben Affleck teve prejuízo de 75 milhões de dólares. O longa custou US$ 65 milhões para ser feito, sem contar o investimento em marketing e distribuição e até o momento, a produção arrecadou somente US$ 16 milhões na bilheteria mundial. “A Lei da Noite” que ainda não estreou no Brasil poderia mudar esse quadro com alguma indicação ao Oscar, mas o filme não foi indicado em nenhuma categoria.



Foram divulgadas fotos do novo colecionável de Power Rangers, que pode ter revelado Goldar como Zord de Rita Repulsa. As fotos mostram a personagem gigante com uma versão menor de Repulsa encaixada na região do abdômen. O novo Power Rangers estreia em 24 de março de 2017.

Essas foram as novidades de hoje!

Curtiu?

Então, fica na Mix que a qualquer momento tem mais!