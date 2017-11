Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para a cidade de Higüey, próximo à Punta Cana, na República Dominicana!

Dessa vez, o Arthur falou sobre a simpática cidade de Higüey, onde viu casas com fachadas coloridas, centenas de barbearias e onde visitou a Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, a padroeira do país.

