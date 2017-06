Sia recebe importante prêmio na França pelo clipe de “The Greatest”

Vídeo faz homenagem à tragédia na boate de Orlando

Por: Ana Beatriz Felicio

A Sia ganhou uma homenagem que não é pra qualquer um!

O clipe da cantora, “The Greatest” ganhou o Leão de Prata, como melhor clipe no “Festival de Publicidade de Cannes”, na França.

Esse é um prêmio bem importante e renomado no mercado audiovisual.

Se você não lembra, em “The Greatest”, a Sia fez uma homenagem às vítimas do atentando na boate “Pulse”, onde um atirador matou 49 pessoas em Orlando, nos Estados Unidos.

No clipe, cada bailarino representa uma vítima. Vamos relembrar?

“The Greatest” foi um dos grandes sucessos da Sia no ano passado.