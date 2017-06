Shakira bate novo recorde

A colombiana atingiu marca inédita no YouTube

Por: Ana Beatriz Felicio

A Shakira quebrou um novo recorde. O canal da Colombiana chegou a marca de 10 bilhões de visualizações.

Com isso, a loira se tornou a artista latina com mais views na plataforma. Na frente dela só estão Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry e Taylor Swift.

A Shakira é atualmente a cantora latina mais bem sucedida do mundo, possuindo dois clipes com mais de 1 bilhão de acessos.

Waka Waka, da copa de 2010:

E a parceria com o Maluma, “Chantaje”:

Recentemente a cantora lançou um novo álbum chamado “El Dorado”, que tá fazendo o maior sucesso!