Finalmente!

Depois de postar vários teasers nas redes sociais e deixar os fãs aguçados, Selena Gomez liberou seu mais novo single, “Fetish”!

A música conta com a participação do rapper Gucci Mane, e tem uma batida romântica e sensual ao mesmo tempo, bem vibes The Weeknd , sabe?🤔 (namorado da Sel, para quem não sabe).

Vem ouvir que tá demais:



“Fetish” é o segundo single do novo álbum da cantora, que ainda não tem data de lançamento.