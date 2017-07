Selena Gomez divulga novo single nas redes socias

Por: Ana Beatriz Felicio

Os fãs da Selena Gomez já podem comemorar, porque a próxima música da cantora está próxima de ser divulgada.

Tudo indica que o single vai se chamar “Fetish”, já que a palavra aparece no final do último clipe da morena, “Bad Liar” e dessa vez em publicações nas redes sociais.

No Instagram, a Selena postou uma foto dividida em três partes, na qual aparece sentada no meio da rua.

No Twitter, compartilhou a mesma imagem com a legenda “Em breve, Fetish”.

Esse vai ser o segundo single do novo álbum da Selena Gomez que ainda não tem data de estreia, mas marca o retorno da cantora desse “Revival”, lançado em 2015.