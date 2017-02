Saiu! Vem assistir ao clipe de “Chained To The Rhythm” da Katy Perry

Finalmente!

Depois de divulgar o lyric video e várias prévias de “Chained To The Rhythm”, deixando os fãs super ansiosos, Katy Perry liberou o videoclipe!

Katy convida seus Katycats a conhecerem um parque de diversões fictício chamado “Oblivia” em um clipe cheio de referências, deixando ainda mais clara sua crítica ao atual cenário político dos Estados Unidos e à sociedade controlada- que como ela diz em sua letra, está confortável vivendo em uma bolha, presa em uma grande ilusão.

Pode entrar era de quebrar padrões! 🙌🏼

Assista ao clipe:



“Chained to the Rhythm” é o primeiro single do novo álbum da Katy Perry, ainda sem título e sem data de lançamento.