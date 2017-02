Saiu a primeira imagem de Jonathan Rhys Meyers na série Vikings

Hoje tem novidade sobre a primeira imagem do ator Jonathan Rhys Meyers em Vikings e sobre a empresa Simba, que une o SBT, a Record, a Rede TV e a Netflix.



Saiu a primeira imagem de Jonathan Rhys Meyers em Vikings, no papel de Heahmund. O personagem de Meyers vai aparecer no último episódio da quarta temporada, para ter um destaque maior na quinta. As gravações da quinta temporada de Vikings começam entre junho e agosto e tem estreia prevista para esse ano.



A Netflix está preparando uma novidade interessante com o SBT, a Record e a Rede TV. Os canais se uniram em uma nova empresa chamada Simba e o objetivo da ação é fornecer materiais próprios dos canais para o serviço de streaming, com exceção de filmes estrangeiros e realities com formatos de terceiros. É dessa forma que as emissoras esperam confrontar as operadoras de TV a cabo, que não pagam nada aos canais abertos. A Simba também já estaria negociando com a Amazon outro serviço de streaming.

Essas foram as notícias dessa sexta-feira.

