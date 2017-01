Saiba tudo sobre o novo álbum do Supla

O Mix Tudo dessa quinta-feira, dia 12 de janeiro, falou sobre os shows mais marcantes da vida!

E o pequeno Polegar e a diretora dos cabelos verdes queriam saber: Qual foi o show mais marcante que você já foi e por quê?!

@radiomixfm Simple Plan em 2007: primeiro show, meu pai foi comigo e dez anos depois continuo a mesma fã doida ❤ #ShowNoMixTudo — nalin 🦊 (@whosthatfox_) 12 de janeiro de 2017

@radiomixfm @suplaoriginal #ShowNoMixTudo o show do Imagine Dragons no lolla em 2014! Foi a primeira vez que vi meus amores! <3 — Daniele Alves (@SzDanibananinha) 12 de janeiro de 2017

@radiomixfm @suplaoriginal cara com toda a certeza a do Iron Maiden no dia 12 de março de 2009 primeiro show de rock que fui #ShowNoMixTudo — Rayara Costa (@YaraCosta0) 12 de janeiro de 2017

Como a gente estava falando de shows, nada melhor do que convidar um cara que já tem 30 anos de carreira para bater um papo com os fãs do programa.

Olha ele aí!

O Supla veio falar sobre o seu novo álbum “Diga o que você pensa”, sobre os singles que já foram lançados no Youtube, além de divulgar a agenda dos próximos shows e muito mais!

