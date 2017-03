Saiba tudo sobre o Lollapalooza Brasil e suas curiosidades!

Noite histórica no Mix Tudo de terça-feira, dia 21 de março, tudo porque estamos em contagem regressiva para o Lollapalooza 2017. E aproveitando o assunto, a diretora dos cabelos verdes, o Caco de Castro e o pequeno Star Boy, vulgo pequeno Polegar, resolveram falar sobre as atrações do festival, as curiosidades, as exigências dos artistas para os camarins e muito mais.

E pra começar, queriam saber da galera: Se você fosse artista, qual seria sua lista de exigências para um show?

@radiomixfm eu só ia pedir comida. Não existe gente triste e desanimada com o bucho cheio. #LollaNoMixTudo — Bangtan Mozão마르셀💚💛 (@BangtanMozao) 21 de março de 2017

@radiomixfm #LollaNoMixTudo “Chocolates belga, toalhas rosa bb, piscina de bolinha, aromatizante de baunilha e o Maluma como massagista 😌” — Ariana Pacífica😋 (@QueenEvy_) 21 de março de 2017

E você, o que iria pedir?

No programa ainda ouvimos trechinhos dos artistas que estão no Lineup do Lollapalooza Brasil, falamos sobre o que eles prometem apresentar neste final de semana e muito mais.

Se você perdeu o programa de ontem, a gente libera ele aqui para você!

E fica na Mix, porque hoje a partir das 19h tem Mix Tudo ao vivo em SP, e a partir das 20h em toda a Rede Mix.