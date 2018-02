Saiba como curtir o carnaval com muito glitter sem prejudicar o meio ambiente

O Carnaval já está agitando todo mundo no Brasil!

Muita gente tem saído às ruas com fantasias e com muito brilho.

Por causa disso, é importante fazer um alerta: você sabia que o glitter que usamos no corpo é prejudicial ao meio ambiente? Pois é.

O glitter é feito de plástico. Portanto, quando você toma banho, essas partículas vão parar nos rios e mares. Depois de ser despejado nas águas,

esse plástico do glitter pode ser ingerido por peixes e outros animais da fauna marinha.

Para evitar que isso aconteça, nada de remover o brilho do corpo em pias e chuveiros! O ideal é que você retire o glitter do corpo com um lenço umedecido e depois jogue corretamente no lixo. É sempre bom fazer a nossa parte. 😊