Revelamos o mistério do nosso cofre!

O Mix Tudo dessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro, estava misterioso!

Tudo porque ontem a hashtag #CofreLDRV foi Trending Topics no mundo inteiro, por causa da polêmica de uma família que tinha um cofre em casa, e que não abria há mais de 20 anos. Os pais sabiam o que tinha no cofre, mas os filhos não. Foi então que eles convocaram uma reunião familiar no dia 1º de fevereiro, às 20h, para revelar o que tinha dentro do tal cofre.

E é claro, que o Mix Tudo entrou nesse clima de suspense, e também quis revelar o que tinha no cofre do programa.

Olha aí quem estava no nosso cofre!

O Projota foi o convidado especial da noite e veio falar sobre o seu novo álbum “A Milenar Arte de Meter o Louco“.

Confira o que aconteceu no programa!

E hoje tem Mix Tudo ao vivo, a partir das 20h. Fica na Mix para não perder!