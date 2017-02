Qual é o seu cover favorito?

O Mix Tudo dessa quarta-feira, dia 08 de fevereiro, falou sobre versões e covers. E queria saber: Qual é sua versão ou cover favorito?!

@radiomixfm #covernomixtudo Melhor convidado não há. SANDAMÍ 😍😍😍 O melhor cover dele é de Mercedes Benz de Janis Joplin ❤❤ bjo sannn 💋💋 — Thay Bonotto (@thay_bonotto) 8 de fevereiro de 2017

E pra falar melhor sobre esse assunto, nada melhor do que convidar um cara que é mestre na arte dos covers, além de ser multi instrumentista, o querido Sandamí! Olha ele aí!

Ele falou como foi fazer cover no início da carreira, as versões de Pop e Rock no Sambô e muito mais!

Ouça aqui o programa completo e saiba tudo o que rolou:

Gostou?

Então fica na Mix, porque hoje tem Mix Tudo ao vivo, a partir das 20h.