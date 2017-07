Por: Ana Beatriz Felicio

Projota lançou o clipe pra faixa “Linda”, parceria com Anavitória!😍

Nas imagens, a dupla aparece com o rapper em vários cenários naturais, na maior vibe boa.🍃✌️

O jogador Gabriel Jesus, do Manchester City também está o vídeo. A fotografia tá bem bonita, olha só:

“Linda” faz parte do novo álbum do Projota, que chega às lojas no dia 28 de julho, mas já vai estar disponível pra streaming e download nesta sexta-feira.