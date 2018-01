No dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, o Agora O Bicho Vai Pegar falou sobre a final da Copinha (São Paulo x Flamengo), a apresentação do Gabigol no Santos, a oportunidade para os meninos da base e muito mais.

E a gente queria saber: Gabigol será apresentado no Santos: você acha que ele fará uma boa temporada e dará a volta por cima?

Ouça aqui o programa na íntegra!



Assista a live também!



