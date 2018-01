O Mix Tudo desta segunda-feira, 8 de janeiro, falou sobre a premiação do Globo de Ouro, o discurso marcante da apresentadora Oprah Winfrey, os lançamentos musicais, o projeto solo da Lauren Jauregui, do Fifth Harmony e muito mais.

E a gente queria saber: Para quem você daria um Globo de Ouro? Qual foi o momento mais marcante do Globo Ouro?

