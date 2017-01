O Chamado 3 te leva pro Japão

A Mix vai testar a sua coragem, porque a Samara está de volta! E pra celebrar o lançamento do filme O Chamado 3, a gente vai te levar para uma aventura aterrorizante no Japão!

Você vai ficar quatro noites em Tóquio, vai explorar os locais mais assombrosos da capital japonesa e conhecer a arrepiante Floresta da Morte, onde 100 pessoas somem todos os anos!

Deu medinho, né?! 👻😱

Para concorrer a essa viagem sinistra, é só seguir a Mix no Instagram, postar uma foto aterrorizante com a hashtag #OChamado3NaMix e marcar a pessoa que vai suar frio com você.

O sorteio rola no dia 20 de fevereiro durante a segunda edição do Top Mix, às 17h.

Boa sorte!

O Chamado 3, dia 02 de fevereiro nos cinemas.

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!