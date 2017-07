Por: Ana Beatriz Felicio

Podem vir mais filmes do Batman por aí e quem contou a informação foi o diretor do filme, Matt Reeves.

Mas mesmo pensando no futuro, o cara contou que é importante focar no primeiro filme e fazer uma boa história.

Esse novo filme do Batman vai ser protagonizado por Ben Affleck e ainda não tem data de estreia definida.

Mas os fãs vão poder matar a saudade do homem-morcego em Liga da Justiça, que chega aos cinemas no dia 16 de novembro.