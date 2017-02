A Nintendo pode voltar ao Brasil!

Hoje tem novidade sobre o possível retorno da Nintendo para o Brasil e sobre o filme que vai mostrar os bastidores de O Poderoso Chefão.



A Nintendo pode estar pensando em retornar ao Brasil! A gigante dos games registrou 3 novos componentes no site da Anatel nas últimas semanas, isso dá indícios que a empresa pode retornar oficialmente ao mercado nacional depois de 3 anos sem operar no país. Com Nintendo Switch batendo na porta, essa pode ser a hora certa para o retorno, mas por enquanto, nenhuma informação oficial sobre a volta ao Brasil foi divulgada pela empresa.



A HBO vai produzir um filme sobre os bastidores de O Poderoso Chefão, segundo uma revista norte-americana. Com o nome de Francis & The Godfather, a produção deve apresentar Francis Ford Coppola coordenando a produção do clássico e ainda a chegada de Marlon Brando e Al Pacino no projeto, além de mostrar o diretor lidando com a verdadeira máfia de Nova York. O filme não tem previsão de estreia e tem como base um roteiro de 2015 escrito por Andrew Farotte, considerado por muitos um dos melhores scripts não filmados em Hollywood. Até agora não sabemos nada sobre um diretor ou elenco para o filme.

