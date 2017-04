A partir das 11h de todo sábado e domingo, rola aqui na Mix o Mix Mil Grau, com as músicas mais “mil grau” pra agitar o seu fim de semana. E todo sábado e domingo também rola uma reprise do programa às 17h20, pra você que não pôde acompanhar.

O programa desse mês é comandado pelo Mc Guimê!

E se liga na íntegra no que rolou nesse final de semana:

