Marvel confirma que “Homem-Aranha” não participará do longa “Venom”

Filme não possui a participação do estúdio na produção

Por: Ana Beatriz Felicio

O chefe do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o “Homem-Aranha” não vai participar do filme solo do vilão “Venom”.

Se você não tá sabendo, o antagonista vai ganhar um longa e será interpretado pelo ator Tom Hardy, de “Mad Max: Estrada da fúria”.

Ainda não se sabem detalhes do enredo de “Venom”, mas pra quem não lembra, o vilão esteve presente em “Homem-Aranha 3”, interpretado por Topher Grace.

O longa tem data de estreia prevista para dia 5 de outubro de 2018.