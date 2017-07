Maroon 5 pode estar perto de lançar um novo álbum!

Por Ana Beatriz Felicio

O Maroon 5 confirmou que está finalizando o tão aguardado sexto CD de estúdio! 😱

Os caras postaram uma foto no Facebook que mostra o integrante Jesse Carmichael no estúdio informando que o álbum já está sendo mixado.

Além disso, eles atualizaram o ícone do Facebook, olha só:

Recentemente o Maroon 5 lançou dois singles soltos, “Don’t Wanna Know”, com o Kendrick Lamar e “Cold” com o Future. Especula-se que as faixas vão estar presentes nesse próximo álbum.

O último CD da banda foi “Five” lançado em 2014. Enquanto mais músicas novas não chegam, a gente se prepara pra receber os caras aqui no Brasil em Setembro, com show no Rock in Rio.

E você já sabe né? A Mix é a rádio oficial do evento e vai te deixar por dentro de tudo que rolar por lá! 😉