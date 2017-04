Mariana Nolasco fala sobre seu primeiro single autoral

O Mix Tudo dessa segunda-feira, dia 24 de abril, falou sobre música.

E queria saber: Se você pudesse ouvir só uma música pelo resto da sua vida qual seria e por quê?

Confira o que a galera mandou:

E falando em música, convidamos ela que é cantora, compositora, que bomba no Youtube com mais de 2 milhões de inscritos no seu canal, a Mariana Nolasco.

Olha ela aí!

A Mari veio falar sobre o lançamento do seu primeiro single autoral, “Poemas Que Colori”, e também sobre o primeiro clipe da carreira, que contou com a participação especial do ator Pedro Pascual, o namorado dela.

Confira o clipe aqui!

