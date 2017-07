Maluma está trabalhando com ninguém menos que Timbaland!

Por Ana Beatriz Felicio

O Maluma tá focando em novos mercados do mundo da música.

Querendo conquistar os Estados Unidos e Canadá, o cara se uniu ao produtor Timbaland, famoso por trabalhar com Justin Timberlake, Madonna, Michael Jackson e Beyoncé. Não tá fraco não! 😱

Quem divulgou a parceria foi o próprio Timbaland, que postou fotos do Maluma no Instagram com a hashtag “música latina”.

😎🎶😎🎶😎🎶 #greatness @maluma @sidnietipton #latinmusic @theangellopez @bluestonepub @mosleymusicgroup @monomusicgroup Uma publicação compartilhada por Timbo the King (@timbaland) em Jul 22, 2017 às 7:12 PDT

Timbo x @maluma 📸by: @marklashark Uma publicação compartilhada por Timbo the King (@timbaland) em Jul 22, 2017 às 10:45 PDT

Nesse segmento, o produtor já trabalhou também com Shakira e Ricky Martin. Produzindo novas faixas, atualmente o Maluma segue divulgando o single “Felices los 4”, que tá fazendo o maior sucesso!