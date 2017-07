Por: Ana Beatriz Felicio

Tem clipe novo do Major Lazer!

O grupo lançou o vídeo pra faixa “Know No Better”, a parceria com Camila Cabello, Travis Scott e Quavo.

Todos aparecem rapidamente no clipe, mas a ideia é contar a história de um menino que sonha em ser dançarino com uma vida glamorosa.

Confere aí:

“Know No Better” leva o nome do novo EP do Major Lazer, que conta também com a faixa “Sua Cara”, a parceria com a Anitta e Pabllo Vittar que, aliás, já teve o clipe gravado no deserto!