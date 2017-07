Madonna inaugura hospital infantil no Malawi

Por: Ana Beatriz Felicio

Madonna fez uma boa ação: a cantora inaugurou um hospital infantil no Malawi, na África!

Pra quem não manja, a rainha do pop adotou duas crianças gêmeas do país e o nome do Centro Cirúrgico foi uma homenagem a uma delas: Mercy James. Esse hospital foi construído numa parceria com a fundação social da Madonna e o governo do Malawi.

Vale lembrar que além das gêmeas, a rainha do pop já tem dois filhos adotados do mesmo país, e dois biológicos.

As meninas acompanharam a mãe na hora do discurso de inauguração do hospital! 😍

Que exemplo!👏