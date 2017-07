Lyric video de “Swish Swish” estrelado pela Gretchen bate recorde

Por: Ana Beatriz Felicio

O novo vídeo da Katy Perry estrelado pela Gretchen já bateu recorde!

De acordo com a gravadora, o lyric video de “Swish Swish”, parceria da Katy com a Nicki Minaj é o mais visualizado de uma artista feminina em 24 horas.

Que poder!

No clipe a Gretchen aparece dançando numa quadra de basquete.

Ainda não foram divulgados números oficiais, mas a estimativa é de que o vídeo teve 6,2 milhões de visualizações no primeiro dia no ar.

“Swish Swish” faz parte o mais recente álbum da Katy Perry, “Witness”, lançado no dia 9 de junho.