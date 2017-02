Tá chegando o Lollapalooza 2017!

Você vai ver: Metallica, The Chainsmokers, Tove Lo, The Strokes, The Weeknd, The XX, Two Door Cinema Club, Duran Duran e muito mais!

Pra garantir o seu lugar no Lolla, anote aí!

Dias dos shows: 25 e 26 de março de 2017

Horário: 11h30

Local: Autódromo de Interlagos – SP

Ingressos: ticketsforfun.com.br

Para mais informações: lollapaloozabr.com