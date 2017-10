As meninas do Little Mix estão juntas com a Mix, e vão falar diretamente com você!

Mande agora uma pergunta em vídeo para qualquer integrante do Little Mix, poste em sua rede social usando a hashtag #LittleMixResponde.

As 5 melhores perguntas vão receber respostas em vídeo gravadas pelo grupo.

Além disso, ainda ganham um Kit exclusivo “Little Mix” e uma super câmera digital profissional.

Mix e você, juntos nas melhores promoções!

Boa sorte!