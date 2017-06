Little Mix divulga clipe super empoderador da música “Power”!

Saiu! Little Mix divulgou o tão esperado clipe de “Power”, quarto single do álbum “Glory Days”! 😱

Jade, Leigh-Anne, Perrie e Jesy deixaram claro que se não for pra pisar, elas nem lançam clipe!

No vídeo, as meninas aparecem com looks maravilhosos, cheias de pose, carão e poder, cada uma representando uma tribo diferente.

O clipe ainda conta com a participação das drags Alaska Thunderfuck, Courtney Act e Willam, da série RuPaul’s Drag Race.

Vem ver:



Como diz o nome da música, o clipe é super girl power, né? A gente sentiu o impacto!