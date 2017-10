Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Hong Kong!

Dessa vez, o Arthur falou sobre a visita ao Kowloon Park, onde pode conhecer o estilo de vida da terceira idade em Hong Kong, que pratica Tai chi chuan, Kung Fu e diversos estilos de danças.

Confira aqui o que rolou!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!