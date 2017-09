Katy Perry lança trailer do seu novo documentário

Novidade para os fãs da Katy Perry!

A cantora vai lançar um novo documentário, “Will You Be My Witness?”, que vai mostrar um pouco do processo de criação do seu álbum “Witness” e da nova turnê.

Também terão cenas dos bastidores do reality show em que os fãs puderam acompanhar a rotina de Katy Perry por 72 horas durante o livestream no Youtube.

No trailer do documentário, a cantora aparece chorando durante uma sessão de terapia e dizendo que gostaria de voltar a ser como era antes da fama: “Eu queria tanto voltar a ser Katheryn Hudson que eu não queria mais parecer Katy Perry”. Complicado, né?

Vem ver:



“Will You Be My Witness?” será lançado no dia 4 de outubro pelo YouTube Red.