Harry Styles divulga capa, título, tracklist e data de lançamento de seu álbum solo

Que quinta-feira maravilhosa, gente!

Harry Styles começou o dia revelando muitas informações sobre seu 1º álbum solo: o título do disco, a capa, a data de lançamento e a tracklist! O cantor contou as novidades através de suas redes sociais.

O álbum, que leva o nome do cantor, conta com 10 faixas e será lançado no dia 12 de maio. 😱 Harry também liberou algumas imagens do disco, todas em um clima meio sombrio e intimista, na banheira.

HARRY.STYLES //12.MAY.17// Uma publicação compartilhada por @harrystyles em Abr 13, 2017 às 4:52 PDT

Confira a tracklist:

01. Meet Me In the Halfway

02. Sign of the Times

03. Carolina

04. Two Ghosts

05. Sweet Creature

06. Only Angel

07. Kiwi

08. Ever Since New York

09. Woman

10. From the Dining Table

Segundo uma publicação, o álbum solo de Harry Styles terá músicas com influência do rock britânico de 1970, como Queen e David Bowie.

Como faz pra segurar a ansiedade até o dia 12 de maio? 😰

Lembrando que este sábado (15/04) Harry Styles vai apresentar “Sign Of The Times” pela 1ª vez ao vivo no Saturday Night Live.