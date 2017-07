Gretchen estrela “Swish Swish”, o novo clipe da Katy Perry

Por: Ana Beatriz Felicio

Saiu o clipe novo da Katy Perry!

A cantora lançou o lyric video de “Swish Swish”, a parceria com a Nicky Minaj. E o clipe é estrelado por ninguém menos do que a brasileira Gretchen!

A rainha dos memes fica dançando com o grupo Fitdance numa quadra de basquete, enquanto a letra da música aparece na parte inferior. Confere só:

Em uma entrevista, a Gretchen contou que foi dirigida pela própria Katy Perry. Eles gravavam do jeito que a cantora queria e mandavam pra que ela aprovasse. A brasileira contou que a Katy só pediu pra que ela rebolasse um pouco mais e pra ser ela mesma em todos os momentos.

Em fevereiro, a Katy Perry respondeu um fã no Twitter que tinha comentado sobre o teaser do clipe de “Chained to the Rhythm” usando um meme da Gretchen. Será que a cantora está de olho pra brasileira desde então?

Quem também já perguntou pela Gretchen foi a parceira de música da Katy, Nicki Minaj. Em Março, ela questionou os fãs sobre quem era a mulher misteriosa que tinha aparecido em todos os GIFs da internet nos últimos 6 meses.

😭😂😂 man can someone tell me WHO this lady is?!?!! This lady been in EVERY other GIF for like the last 6 months. Like I jus…😂 https://t.co/fwnerDbLVq

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) March 27, 2017