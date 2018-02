O Google agora quer entrar pra valer no mundo dos games!

O gigante da web está trabalhando numa plataforma exclusiva de jogos online. O novo projeto já está em desenvolvimento, mas ainda não têm muitos detalhes.

A nova ferramenta de games do Google deve competir com outras plataformas, como o Xbox Game Pass e o Playstation Now.

A concorrência vai ficar boa, e quem ganha com tudo isso, é o consumidor!