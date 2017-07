Temporada final de “Game Of Thrones” pode ter episódios mais longos

Por: Ana Beatriz Felicio

Se você é fã de Game of Thrones deve estar fazendo contagem regressiva para estreia da sétima temporada da série, que chega a HBO no dia 16 de julho.

Este será o penúltimo ano do seriado, que acaba na oitava temporada, com apenas seis episódios.

Durante uma convenção de fãs da série, a designer de som Paula Fairfield, que estava no local, contou que os produtores estão querendo estender o tempo de duração de todos os episódios da última temporada!

Atualmente cada um dura cerca de uma hora, a ideia agora é que tenham em média 80 minutos.

Seria um bom acréscimo para história! Até hoje, o episódio mais longo da série foi “The Winds of Winter”, com 68 minutos.

Por enquanto tudo não passa de especulação. O fato é que falta pouco para os fãs matarem a saudade da famosa série de ficção