A Mix e o Maluma vão te dar dois fones beats, um pra você e outro para quem você quiser! E os fones são personalizados, só você e seu amigo vão ter!

Pra concorrer, é só seguir a Mix no Instagram e marcar no post da promoção a pessoa que vai ganhar o fone com você (@amigo).

O resultado rola dia 18 de agosto, na segunda edição do Top Mix, às 18h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!