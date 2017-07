Facebook vai lançar séries originais

Rede social quer apostar na produção de conteúdo.

Por: Ana Beatriz Felicio

O Facebook encomendou duas novas séries originais.

A nova aposta do site de Mark Zuckerberg é criar conteúdo próprio, assim como a Netflix vem fazendo.

Uma das séries vai chamar “Returning the Favor” e mostrar o famoso apresentador norte-americano “Mike Rowe” viajando pelos Estados Unidos. Já a outra, vai focar em estrelas do basquete.

O número de episódios e o tempo de duração de cada uma ainda será definido.

Por enquanto as informações não foram oficializadas pelo Facebook, mas a ideia é de que além de conteúdo original, a rede social também comece a investir na transmissão ao vivo de grandes eventos esportivos.