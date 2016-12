Especiais de fim de ano na programação da Mix!

2016 tá acabando e a Mix preparou uma programação especial pra você!

No dia da virada a partir das 11 da noite, a galera do Mix Tudo chega pra fazer aquela bagunça e você tá mais que convidado pra participar da festa! É o Mix Tudo especial de Réveillon!

E depois da virada a música não para na Mix! Pra começar 2017 no grau, o DJ Tubarão chega com as músicas mais bombadas que agitam as festas no Mix Mil Grau Especial!

Na sequência, você vai curtir o melhor da música eletrônica com duas horas de Club Mix!

E no primeiro dia do ano a partir das 8 da manhã tem a Retrospectiva da Mix – com as entrevistas mais marcantes do ano e as músicas mais pedidas num programa especial como você!

Sentiu a pressão, né?

Então se prepara porque, em 2017, a programação da Mix está chegando cheia de novidades, com muito mais promoções e os melhores prêmios!

Tudo isso porque aqui é mais que música, é Mix!