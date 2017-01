Confira todas as informações sobre Ed Sheeran no Brasil

Se você é fã do cantor Ed Sheeran, se liga nessa novidade!

Foram confirmadas as datas da turnê do álbum “Divide” aqui no Brasil,

Dia 23 de maio rola show do Ed Sheeran em Curitiba, no Pedreira Paulo Leminski; dia 25 de maio no Rio de Janeiro, no Rio Arena; dia 28 de maio em São Paulo, no Allianz Parque; e dia 30 de Maio em Belo Horizonte, no Esplanada do Mineirão.

E quer mais uma novidade?

Ed Sheeran no Brasil é uma promoção exclusiva da Mix!

E vamos sortear uma porrada de ingressos pra você curtir de perto o show do cara!

Você não vai ficar de fora né?

Se liga na Mix e saiba como ganhar o seu!